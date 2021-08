Mercato – Sirene dalla Liga per Medel: c’è l’Elche

Interessamento dalla Spagna per il cileno: il suo futuro è ancora in bilico

Futuro in bilico per Gary Medel : il cileno prima della disfatta in Coppa Italia era considerato un esubero, ma ora il suo utilizzo e la sua esperienza potrebbe far comodo a Sinisa Mihajlovic .

Il tecnico serbo in questi giorni a Casteldebole lo sta schierando al fianco di Bonifazi, in un'ipotetica coppia titolare contro la Salernitana: toccherà con ogni probabilità a loro affrontare lo spauracchio Simy domenica. Come riportato dal Corriere di Bologna, però, non si placano le sirene di mercato per Medel, soprattutto dalla Spagna: il Pitbull interessa all'Elche, che nei prossimi giorni potrebbe formulare un'offerta ufficiale al Bologna. Proprio la Liga era considerata la meta preferita dal cileno per un'eventuale partenza anticipata da Bologna.