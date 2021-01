Mercato – Sanabria e Swiderski nel mirino

Secondo il Resto del Carlino, Sanabria e Swiderski sono i principali obiettivi del mercato rossoblù. Il Bologna cerca di fare un’operazione in modo da spendere 2-3 milioni.

Per Sanabria il Betis ha dettato le condizioni, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, troppo per il Bologna che punta a un riscatto da 2-3 milioni. A renderlo una delle prime scelte è il fatto di aver già giocato in Serie A e di conoscere il campionato italiano. Swiderski, autore fin qui di 7 reti e 5 assist nella serie A greca, è un mancino naturale, alto circa 185 centimetri, dotato di mobilità, discreto senso del gol a cui unisce la capacità di aprire spazi ai compagni e sfornare assist e pure lui ha il contratto in scadenza nel 2022. Il Bologna continua la caccia alla punta, ma se non dovesse trovarla alle proprie condizioni, potrebbe rinviare l’argomento all’estate quando buona parte degli obiettivi andrà a un anno dalla scadenza del contratto e i prezzi dei cartellini dovranno scendere.

Fonte: Carlino