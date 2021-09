Mercato – Sabatini piace ai neo proprietari del Genoa

Walter Sabatini piace al Genoa

Separazione ieri dal Bologna per Walter Sabatini ma non è detto che il dirigente resterà fermo a lungo.

I nuovi proprietari del Genoa stanno infatti cercando di modificare il quadro dirigenziale e come direttore sportivo il primo candidato sarebbe SeanSogliano, ma si cerca anche una figura a capo dell'area tecnica. Ed è per questa carica di responsabile che 777 Partners avrebbe individuato in Walter Sabatini un possibile candidato. Non sarebbe un problema convivenza con Sogliano, i due sono i ottimi rapporti.