Mercato – Ritorno in Europa per l’ex Dzemaili

Blerim Dzemaili è pronto a tornare a giocare in Europa.

Dopo la parentesi cinese allo Shenzen con zero partite giocate, arrivata in seguito alla nuova avventura bolognese in rossoblù, Blerim Dzemaili ripartirà da casa. Il mediano a 34 anni tornerà a giocare in Svizzera nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. L’ex rossoblù starebbe infatti per firmare con il Zurigo, club in cui ha militato nelle giovanili dal 2001 al 2003 e in prima squadra dal 2003 al 2007.