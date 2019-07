Mercato – Piace Valzania dell’Atalanta

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe interessato al centrocampista dell’Atalanta, Luca Valzania.

Il giocatore 23enne ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Frosinone, collezionando 13 presenze e segnando 2 reti tra le fila dei ciociari. Nel caso in cui la società rossoblù non dovesse riuscire ad acquistare Obiang del West Ham o Dominguez del Velez, principali obiettivi per la metà campo, Valzania potrebbe risultare una valida alternativa ad entrambi.