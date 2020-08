Mercato, per l’attacco del Bologna spunta un giovane dell’Inter

Sebastiano Esposito potrebbe essere l’ultima idea di mercato del Bologna.

Il giovane attaccante dell’Inter ha mostrato sprazzi di qualità negli spezzoni di gara che gli sono stati concessi durante questa stagione da Antonio Conte. Il tecnico salentino apprezza la tecnica del ragazzo, che ha però bisogno di giocare con più continuità per crescere ed esprimere il suo potenziale. Ecco che dunque il mercato potrebbe venirgli in soccorso, con il Bologna che sarebbe interessato a portare sotto le Due Torri Esposito per farlo maturare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta dei rossoblù sarebbe solo l’ultima arrivata sulla scrivania del procuratore del classe 2002, molto corteggiato anche da altri club di A.