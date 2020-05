Mercato, per il post Callejon il Napoli sogna Orsolini

Sarà una lunga estate quella che attenderà il Bologna. La formazione di Mihajovic si è dimostrata una squadra con il giusto mix tra giovani ed esperti, con alcune pedine ricche di talento. Tante squadre hanno infatti messo gli occhi sui ragazzi in rossoblu. Tra queste, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe aggiunto anche il Napoli.

La formazione partenopea sta infatti cominciando a guardarsi intorno per sostituire José Maria Callejon. Il ds azzurro Giuntoli, tra i nomi per il futuro avrebbe inserito anche Riccardo Orsolini. Il Bologna non si lascerà però sfuggire il proprio talento. Sabatini e Bigon hanno già fatto sapere infatti che l’esterno marchigiano non è sul mercato, ecco perché gli azzurri potrebbero virare su Rachica del Werder Brema o Boga del Sassuolo.