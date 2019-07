Mercato – Pazza idea Sturridge, piace anche Barrow

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina riporta una clamorosa indiscrezione di mercato: il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per Daniel Sturridge, attaccante 29enne svincolato, ex Liverpool, Chelsea, Manchester City, nonché nazionale inglese. L’operazione, comunque, al momento risulterebbe irrealizzabile visti i 4 milioni netti di ingaggio che il giocatore percepisce.

Un altro nome che piace in casa rossoblù è quello di Musa Barrow dell’Atalanta. L’attaccante gambiano ventenne potrebbe lasciare i bergamaschi in prestito, e il Bologna ci starebbe seriamente pensando.