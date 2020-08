Mercato, occhi puntati in Germania. Spunta un nome nuovo oltre a Dragovic

Il Bologna cerca rinforzi in Germania.

La difesa rossoblù ha faticato molto questa stagione, anche a causa del rendimento non ottimale nel corso della stagione dei centrali a disposizione di Mihajlovic. Ecco che dunque la dirigenza si sta già muovendo per regalare al tecnico almeno un difensore capace di dare solidità là in mezzo. Oltre al nome di Aleksandar Dragovic, 29enne del Bayer Leverkusen, interessa Salif Sanè dello Schalke 04. Il gigante francese naturalizzato senegalese ha avuto una stagione travagliata a causa degli infortuni, ma rappresenterebbe una carta importante per il Bologna della prossima stagione. Il Bfc rimane vigile alla finestra, mentre si cerca di chiudere il prima possibile per il terzino scozzese Hickey.