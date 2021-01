Mercato – N’koulou esce dai radar del Bologna?

Il futuro di Nicolas N’koulou rimane sempre più incerto. Quello più prossimo sembra portare a una maglia da titolare contro il Milan in Coppa Italia, quello più remoto invece è oscuro.

Sul centrale camerunense c’era l’interesse del Bologna che, però, ha chiuso per Soumaoro e questo dovrebbe essere l’unico colpo per il reparto difensivo, ma nel mercato è sempre vietato chiudere definitivamente le porte. Il difensore granata va in scadenza a giugno e resta da capire se il suo addio al Torino sarà anticipato a gennaio o verrà rimandato al mercato estivo. Al momento non ci sono squadre su di lui e bisogna anche capire quali saranno le intenzioni del giocatore.

Fonte: Toro news