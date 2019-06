Mercato – Mezza Serie A e alcune big europee su Skov Olsen

Grande concorrenza per l’esterno mancino del Nordsjelland Skov Olsen. Ci sarebbero infatti molti club, italiani e non, sul giovane danese classe ’99, considerato uno dei più promettenti talenti europei.

Infatti, l’esterno offensivo in Italia sarebbe richiesto da: Fiorentina, Udinese, Roma, Inter e Atalanta. Oltre che da alcune big europee come: Porto, Benfica, Monaco e Lione. Il Bologna, quindi, dovrà partecipare a una vera e propria asta internazionale per provare ad accaparrarsi il giocatore.