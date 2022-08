Mercato – Lucumì sarà indisponibile domenica

Con ogni probabilità Jhon Lucumì non sarà disponibile domenica sera contro il Verona nel debutto in casa al Dall'Ara per il Bologna di Siniša Mihajlović .

Il difensore colombiano è stato ufficializzato dal club rossoblù ma per essere tesserato ufficialmente serve il visto per il permesso di soggiorno, che non è ancora arrivato. Difficilmente la pratica sarà sbrigata in due giorni e Lucumì dovrà restare ai box. Restano da capire quali saranno le scelte di Sinisa, che non avrà il colombiano e non avrà Soumaoro squalificato. Medel sarà il perno, Bonifazi quasi certamente avrà una maglia ma su quale lato del campo giocherà dipenderà dal terzo componente: se verrà schierato Lykogiannis l'ex Udinese andrà a destra, se toccherà invece a De Silvestri con ogni probabilità Bonifazi andrà a sinistra.