Mercato – Lammers verso Genova

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa si è mosso in maniera forte per Sam Lammers che è uno degli obiettivi del Bologna per l’attacco.

Prima della gara di ieri ne hanno parlato Preziosi e Percassi da una parte del campo e i due dirigenti Marroccu e Sartori dall’altra. Se l’Atalanta darà l’ok definitivo si procederà alla chiusura dell’operazione in prestito secco per Lammers. Al suo futuro è legato anche quello di Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo, che con l’arrivo del nuovo centravanti tornerà alla base. Scamacca in questo mercato è stato anche accostato al Bologna, ma a causa dei costi elevati l’operazione non è fattibile e sul giocatore c’è l’interesse della Juventus.