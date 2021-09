Mercato – La top 11 Italia svincolati di Tmw: presenti due ex rossoblù

Top 11 Italia svincolati

In attesa di gennaio, il mercato estivo è finito. In realtà, anche dopo la chiusura della sessione di trasferimenti estiva, le squadre si possono rinforzare dal mercato degli svincolati. Ecco le migliori occasioni secondo TuttoMercatoWeb dei calciatori che l'anno scorso militavano in Serie A.

E' un 3-5-2 quello che sceglie la redazione di Tmw che tra i pali schiera Antonio Mirante libero dal contratto con la Roma, rinforzo che alcune big avevano valutato come secondo di qualità. In difesa il trio è composto da Nicolas Nkoulou, ex Torino, che ora sembra molto vicino al Genoa. Seguono Mateo Musacchio, nel mirino della Salernitana, e Kwadwo Asamoah, adattato per l'occasione. Passando ai cinque di centrocampo, troviamo sulla sinistra Senad Lulic che è stato un'icona della Lazio e ora accostato alla Salernitana. Poi c'è Franck Ribery, ma su di lui è forte il Verona e c'è l'interesse della Salernitana. Proseguendo abbiamo l'ex Roma Javier Pastore, l'ex Torino Iago Falque e l'ex Sampdoria Gaston Ramirez. Il duo in attacco è formato da un tandem di peso: Mario Mandzukic e Fernando Llorente.