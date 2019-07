Stando a quanto riporta calciomercato.com, la Roma avrebbe individuato nelle figura del brasiliano Lyanco del Torino il possibile erede di Manolas, quest’ultimo passato al Napoli.

I giallorossi qualora non dovessero arrivare ad acquistare Mancini dell’Atalanta, principale obiettivo di mercato e per il quale avrebbero già presentato un’offerta ai bergamaschi di 20 milioni di euro, sarebbero disposti a fare un tentativo per il difensore granata, ex Bologna.