Stando a quanto riferisce il portale calcionews24.com, il futuro di Ladislav Krejčí dovrebbe essere lontano da Bologna.

L’esterno ceco classe ’92 non rientra più nei piani del club rossoblù e una sua cessione in questa finestra di mercato è molto probabile. Sul giocatore ci sarebbero due club turchi pronti a ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, si tratta di Kasimpasa e Trabzonspor.