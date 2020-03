Mercato – Kolarov è il sogno, Lyanco e Cistana per la difesa

Mentre Mitchell Dijks posta su Instagram che invitano a restare a casa a godere della propria famiglia, il Bologna sta pensando a rinforzare proprio il suo settore di appartenenza. Il terzino sinistro olandese è reduce da una lunghissima assenza e dovrà riguadagnarsi il posto in campo. In questo senso i rossoblu sognano di aggiungere alla propria batteria di sinistra Alexandar Kolarov. Il serbo sembra aver ricucito leggermente i rapporti con la piazza, ma Mihajlovic e Sabatini pensano di poterlo avere a disposizione per l’anno prossimo. Unico scoglio al momento sembra l’ingaggio oneroso del giocatore balcanico.

Chi in estate arriverà è sicuramente Emanuel Vignato, il nuovo vice-Sansone. L’obiettivo del mercato rossoblu sarà però rinforzare la retroguardia. Il chiodo fisso resta Lyanco, il brasiliano ha stregato Mihajlovic la scorsa stagione, e il tecnico lo rivuole, sarebbe il perfetto centrale forte e di prospettiva chiesto da Sinisa. L’alternativa al momento è Cistana, difensore del Brescia che piace, ma non ancora abbastanza. Rimane un gigantesco “se” di mercato che coinvolge Ibrahimovic nel caso in cui dovesse lasciare Milano. Per ora il tormentone rimane chiuso, ma la pista non è impossibile.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.