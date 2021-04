Mercato – Joao Pedro vicino al rinnovo con il Cagliari?

L'agente conferma l'intesa sul rinnovo: il brasiliano era stato accostato anche al Bologna

I felsinei sono alla ricerca di un centravanti in grado di garantire un certo numero di gol a Sinisa Mihajlovic, il primo ad aver richiesto un profilo simile a Casteldebole. Il nome di Joao Pedro era stato avvicinato al Bologna, soprattutto in caso di un'eventuale retrocessione del Cagliari. Il suo agente Marco Piccioli, però, ha confermato a Tuttomercatoweb come le strade del giocatore e della società sarda potrebbero continuare ancora insieme: "Con il Presidente c'è già una parola - ha affermato il procuratore - credo che lo accontenterà. In questo momento non ci sono le firme, ma un'intesa di massima". Il Bologna, comunque, non aveva mostrato particolare interesse per il centravanti, concentrandosi maggiormente sulla pista che porterebbe ad Arnautovic.