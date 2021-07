Mercato – Il valzer dei terzini sinistri

di Andrea Paganelli

Ed è un po' quello che potrebbe succedere in casa Bologna, visto che l'infortunio di Spinazzola all'Allianz Arena in nazionale potrebbe scatenare una rivoluzione in Emilia sulla fascia sinistra. Perchè la Roma è alla ricerca di un sostituto e avrebbe messo gli occhi su Mitchell Dijks, laterale sinistro della formazione rossoblù. L'ex Ajax è la prima alternativa, insieme a Dimarco dell'Inter, a Biraghi. In caso la Fiorentina perdesse il suo numero 3, ecco che tra i possibili sostituti piace Hickey, scozzese classe 2002, che però la dirigenza felsinea reputa incedibile. Al momento si parla di ipotesi, ma il valzer dei terzini sinistri è ufficialmente iniziato, e il Bfc potrebbe esserne protagonista.