Mercato – Il punto sugli obiettivi in entrata del Bologna

Qualche giorno fa sembrava ormai tutto fatto per l’arrivo a Bologna di Aaron Hickey, terzino scozzese degli Hearts of Midlothian. Oggi invece la trattativa sembra essere bloccata. In una situazione che ricorda quella verificatasi anche lo scorso anno con Skov Olsen, il ragazzo classe 2002 sarebbe in pensatoio, indeciso se accettare o meno le avances del Bologna.

A rallentare le scelte dello scozzese sarebbe stato il Bayern Monaco. Il club bavarese, forte del suo blasone, avrebbe infatti messo il fatidico bastone tra le ruote ai rossoblu, cercando di firmare a loro volta Hickey. Si attende la decisione del giocatore per conoscere il finale di questa telenovela di mercato. Da Casteldebole trapela comunque ottimismo per la fumata bianca decisiva.