Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, lo scambio tra Bologna e Cagliari tra Calabresi e Faragò è ai dettagli. Quest’operazione porterebbe una plusvalenza a bilancio considerato che Calabresi costò 400mila euro e due annualità sono già state ammortizzate. Faragò è un giocatore molto duttile perché in carriera ha giocato come esterno di un centrocampo a cinque, da terzino in una difesa a quattro e anche mezzala in un centrocampo a tre.

