Mercato – El Kaouakibi vicino al Pordenone

Il terzino non è stato convocato per il ritiro da Sinisa Mihajlovic

Pronta una nuova esperienza in prestito per Hamza El Kaouakibi.

Il terzino classe '98 è reduce da una brillante esperienza in Serie C con il Sudtirol, dove ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 3 assist. Su di lui infatti c'è il Pordenone, che ne ha monitorato a lungo le prestazioni ed è pronto a portarlo in Friuli. Il difensore non è stato convocato da Mihajlovic per il ritiro a Pinzolo, un ulteriore indizio di mercato sulla vicinanza della fumata bianca della trattativa.