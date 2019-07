Secondo quanto riferisce TMW, il Cagliari sarebbe vicino ad acquistare l’attaccante Gregoire Defrel (28) dalla Roma. Il francese, l’anno scorso in prestito alla Sampdoria, piaceva anche al Bologna.

L’affare dovrebbe andare in porto in cambio di 12 milioni di euro che i sardi verseranno nelle casse giallorosse più un possibile diritto di prelazione futura a favore dei capitolini per il portiere cagliaritano Alessio Cragno (25).