Mercato, corsa a tre per Eder: ci sarebbe anche il Bologna

Continua in casa Bologna la ricerca di un attaccante che con ogni probabilità andrà a prendere il posto di Santander. La pessima prestazione di sabato da parte del ropero ha infatti riacceso le voci di mercato intorno ad un nuovo attaccante. Un’ipotesi sempre più concreta viste le grandi partite fin qui giocate da Barrow come esterno di sinistra.

Tra i giocatori sondati in casa Bologna, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Eder. Il calciatore italo-brasiliano che attualmente gioca in Cina al Jiangsu Suning sarebbe infatti nel mirino dei rossoblu. L’ex Samp e Inter fa però gola anche ad altri club, in particolar modo al Benevento dell’ex mister rossoblu Filippo Inzaghi, oltre che alla Fiorentina. Il giocatore vuole tornare in Italia e sarebbe pronto a rinunciare a gran parte del proprio ingaggio faraonico di circa 4,5 milioni a stagione per giocare in patria. Si prospetta una sfida a tre per ottenere il classe 1986.