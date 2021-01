Mercato – Club su due fronti: lavora pure per il dopo Palacio

Il Bologna guarda sia a gennaio che a giugno, mese in cui Rodrigo Palacio potrebbe salutare il club, aprendo di fatto uno spazio che andrà colmato con l’innesto di una nuova punta.

I nomi sono principalmente due al momento: Karol Swiderski e Marko Arnautovic. Il polacco interessa per oggi, ma il Paok Salonicco chiede un obbligo di riscatto, mentre i rossoblù offrono un diritto. Andranno limate anche le cifre, una volta trovato l’accordo sulla formula. A giugno, invece, due discorsi potrebbero essere aperti: sia quello di Marko Arnautovic, che quello di Antonio Sanabria, se il paraguaiano non dovesse trovare un’altra squadra a gennaio. Per il primo, invece, lo scoglio principale è l’ingaggio (3.5 milioni di euro), ma la punta austriaca potrebbe arrivare a zero a giugno, sperando che nel frattempo non trovi un altro club che gli offra i soldi attuali. Intanto Arturo Calabresi saluta il Bologna, trasferendosi a Cagliari in prestito, mentre l’operazione Faragò sempre con i sardi è in stand-by. Se dovesse passare le visite mediche, ecco che nella prossima settimana potrebbe trasferirsi sotto le Due Torri.

Fonte-Gazzetta