Mercato – Catanzaro interessato al prestito di Angeli

Dopo una stagione al Renate con un buon numero di presenze, 36, in una Serie C molto combattiva e dura, per Angeli potrebbe esserci un salto di categoria. Infatti, il neo promosso Catanzaro avrebbe chiesto informazioni al Bologna per il prestito del giovane difensore. Ai rossoblù farebbe comodo testare il classe 2002 in cadetteria per farlo crescere e maturare ulteriormente e la decisione, ora, passerà anche dalle volontà del ragazzo.