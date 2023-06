Mercato – Bologna su Diego Rossi del Fenerbahce

Il Corriere di Bologna fa quello dell'uruguaiano Diego Rossi del Fenerbahce. Si tratta di un attaccante di manovra, rapido e veloce, che potrebbe fare al caso di Thiago Motta e della sua filosofia di calcio. Classe 1998, Rossi è cresciuto nelle giovanili del Penarol fino al 2015 per poi passare in prima squadra con un biennio da 12 gol in 43 partite prima del passaggio in Mls a Los Angeles. Negli Stati Uniti 43 gol in 101 partite e poi nel 2021 il passaggio in Europa al Fenerbahce. Con la maglia giallo blu 10 gol segnati in 64 partite. Nel 2017 ha vinto i Mondiali Under 20.