Il Bologna si muove per il futuro.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb infatti, i rossoblù sarebbero interessati al centrocampista classe 2002 Andrea Astrologo della Roma, in rotta con la società capitolina. La concorrenza però non manca, infatti sul giocatore si registrano anche Fiorentina e Torino in serie A e Ascoli in B.