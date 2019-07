Stando a quanto riferisce il Resto del Carlino in edicola questa mattina, il destino di Erick Pulgar resta un’incognita.

In casa Bologna, infatti, ancora non sono giunte offerte concrete per il centrocampista cileno. Molto probabilmente il futuro del giocatore verrà deciso nei primi giorni di agosto, quando il mediano tornerà in città. Le squadre interessate al numero cinque rossoblù sono West Ham, Arsenal, Siviglia e Villarreal.