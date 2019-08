Stando a quanto riferisce TMW, ci sarebbe anche la Virtus Entella, club che milita in Serie B, sul trequartista del Bologna César Falletti.

Il giocatore uruguaiano classe ’92, lo scorso anno in prestito al Palermo, interessa anche al Livorno. Falletti non rientra più nei piani del club felsineo e i dirigenti rossoblù potrebbero decidere di girarlo nuovamente in prestito nel campionato cadetto.