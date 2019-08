Mentalità vincente, difesa da rodare

Il ritiro austriaco del Bologna porta con sé più luci che ombre. I rossoblu hanno mostrato grinta e mordente, la mentalità giusta, quella che vuole Sinisa. La fase offensiva promette bene e ha regalato gol e spettacolo. Le maggiori lacune bolognesi sono in difesa. Denswil e Tomiyasu hanno faticato e le prestazioni non impeccabili di chi dovrebbe essere leader del reparto, Danilo, non hanno aiutato i nuovi acquisti. Skorupski e Dijks sono le certezze da cui partire.

