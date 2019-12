Medel, si cerca la luce in fondo al tunnel

Anche in Cile, i media si sono accorti della flessione nelle prestazioni di Gary Medel. La notizia è infatti stata battuta dai giornali locali. Che il capitano della roja stia faticando nelle ultime giornate non è un mistero. Troppi gli errori superflui del pitbull, a volte dovuti anche da eccessi di generosità. La sostituzione con l’Atalanta è stato un segnale forte mandato da Sinisa al proprio mediano.

Staff e giocatore si sono confrontati e il mister si aspetta già da domenica un cambio di rotta da parte del giocatore. Era arrivato in pompa magna, riuscendo ad essere incisivo fin da subito. Adesso bisogna vedere se riuscirà a reagire al momento complicato. Per la Puglia Mihajlovic punterà di nuovo su di lui, vedremo se Medel riuscirà a scacciare il momento no e a tornare l’ancora di salvezza rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.