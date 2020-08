Medel si candida in difesa: “E’ il mio ruolo preferito”

Sinisa Mihajlovic ha provato a blindare la difesa domenica contro il Toro per evitare la 33esima partita con almeno un gol subito e ha pensato a Gary Medel centrale al posto del giovane Corbo.

Il cileno ha vinto la Copa America guidando i suoi dal reparto arretrato e, quando Sinisa gli ha comunicato che contro i granata avrebbe giocato in difesa, non si è tirato indietro. Anzi. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, Medel si sarebbe detto contento del nuovo ruolo, che per lui tanto nuovo non è: “Sono felice, è il mio ruolo preferito”, la risposta di Medel a Mihajlovic. Una candidatura in vista del futuro.