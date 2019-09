Medel rinuncia alla nazionale per il Bologna

Dopo il pareggio di Verona contro l’Hellas e la vittoria casalinga contro la Spal, ecco la sosta per le nazionali. Con 4 punti in classifica il Bologna si ferma, e può senz’altro esser soddisfatto. L’inizio non è stato perfetto, ma comunque positivo. Alcuni meccanismi devono ancora essere oliati, ma la pausa aiuterà i giocatori a prendere ritmo e i nuovi ad integrarsi al meglio. Su tutti Gary Medel, che vuole entrare al più presto nei principi tattici di questo Bologna.

Appena arrivato dal Besiktas, il centrocampista cileno – che, come riporta il “Carlino”, ha rinunciato appositamente alla convocazione della sua nazionale – ha subito preso in mano la squadra, guidandola con esperienza e personalità. Medel sa però che deve lavorare sul possesso palla e sulle situazioni tattiche nelle sua nuova squadra. Il tempo e gli strumenti per farlo ci sono, anche perché in questi giorni più leggeri Mihajlovic avrà a disposizione praticamente tutta la formazione titolare, fatta eccezione per i convocati Skorupski e Tomiyasu. Il Bologna è dunque al lavoro con un occhio al Brescia, con Medel in prima fila.