Medel in mediana e Dzemaili trequartista, il Bologna si affida all’esperienza

Si continua a lavorare in casa Bologna in vista della trasferta contro il Napoli. Ieri Medel e Destro si sono riuniti al gruppo. Svanite quindi le preoccupazioni attorno al cileno di inizio settimana. Il pitbull è infatti pronto a ringhiare nella mediana rossoblu fin dal primo minuto della sfida del San Paolo. Al suo fianco, il solito ballottaggio tra Poli e Dzemaili, con Schouten ancora leggermente indietro nelle gerarchie rossoblu. Lo svizzero è attualmente il favorito per una maglia da titolare.

Il dubbio vero rossoblu è in trequarti. Svanberg ad oggi resta il favorito, ma non è da escludere l’utilizzo di capitan Dzemaili al suo posto dal primo minuto. Sugli esterni invece confermati Sansone e Orsolini, con Skov Olsen alternativa in corso d’opera. Rientri fondamentali quelli in difesa di Danilo e Bani, che riprenderanno il loro posto centro del reparto, con Tomiyasu che tornerà a destra. A riportarlo è il Corriere dello Sport Stadio.