Medel il primo dei nazionali ad allenarsi, oggi il rientro degli altri

Il cileno è tornato in gruppo, oggi si alleneranno anche gli altri nazionali

Dopo l'amichevole disputata contro la Bolivia, Gary Medel è tornato ad allenarsi a Casteldebole, regolarmente in gruppo, in vista della gara contro il suo passato nerazzurro.

Oggi toccherà anche agli altri nazionali, di rientro dai rispettivi impegni, con Sinisa Mihajlovic che valuterà anche le loro condizioni. Sì, perchè non è stata una sosta nazionali semplici per i rossoblù, con Skorupski positivo al covid e Mbaye vittima di un affaticamento accusato durante la rifinitura di Senegal-eSwatini. Nelle prossime ore si capirà se Ibra sarà disponibile contro l'Inter, altrimenti salgono le possibilità di vedere la prima convocazione di Faragò. Salvo qualche eccezione, come Barrow centravanti al posto dello squalificato Palacio, avranno la priorità coloro che sono rimasti a Casteldebole a lavorare: Orsolini, dunque sembra ancora in vantaggio su Skov Olsen per partire dal primo minuto,e anche Svanberg, ieri titolare con la Svezia, potrebbe rifiatare. Infine, Dijks dovrà prestare attenzione ai gialli: l'olandese è infatti diffidato e con Hickey ai box rimane l'unica alternativa sulla corsia di sinistra.