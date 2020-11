Qui Casteldebole – Medel è pronto ma non vale il rischio

Mihajlovic prepara la partita di domani alle 18 col Napoli, senza recuperare nessuno degli infortunati. Solo Medel può essere convocabile, ma ieri ha lavorato ancora a parte e difficilmente sarà rischiato prima della sosta.

Con gli uomini contati, l’unico dubbio del tecnico serbo è se scegliere la fisicità di Denswil, facendo così riposare Hickey. Notizia di ieri è che il ct Mancini è stato trovato positivo al Covid e dovrà stare in isolamento, in attesa di aggregarsi al ritiro, dove sperano di essere convocati sia Orsolini che Soriano. Intanto la Primavera va in pausa, il campionato è stato sospeso fino al 3 dicembre.

Fonte-Repubblica