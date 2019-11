Medel ce la fa, Dijks si prepara per Sassuolo

Ecco la buona notizia in un mare di cattivi pensieri: Gary Medel ce la fa. La lesione del bicipite femorale è stata recuperata, il cileno ha bruciato le tappe per essere in campo contro la sua ex squadra e il pitbull ha compiuto l’impresa. Ieri il giocatore ha lavorato interamente col gruppo e se durante la rifinitura di oggi non ci saranno ulteriori intoppi, il sudamericano potrebbe partire dal primo minuto. Una presenza che sarà graditissima ai più di 26.000 tifosi che prenderanno d’assalto lo stadio Dall’Ara.

Per quanto riguarda Dijks invece, nemmeno contro l’Inter sarà della partita. L’olandese lotta ancora con il dolore al piede, la speranza è di riuscire a recuperarlo per la trasferta contro il Sassuolo. Per Tomiyasu bisognerà aspettare il rientro dopo la sosta per poterlo vedere in campo. Si valuta in queste ore invece la condizione di Federico Santander. Il colpo rimediato a Cagliari non sembra aver avuto conseguenze gravi. Probabile convocazione e panchina, con Palacio a prendersi la posizione al centro dell’attacco.