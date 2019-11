Il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale sottolinea come, dopo il pareggio di ieri con il Parma, Ibrahima Mbaye abbia raggiunto le 100 presenze in maglia rossoblù. Il terzino debuttò nel 2015 e ha totalizzato 85 partite in Serie A, 11 in Serie B e 4 in Coppa Italia. Prima della prossima gara in casa la società consegnerà al difensore una targa celebrativa.