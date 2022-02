Mbaye: “Sono tornato fiducioso dalla Coppa d’Africa. Spezia partita fondamentale per noi”

Ibrahima Mbaye (Bologna)Nicola Sansone (Bologna) ; February 27; 2021 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 24°Day ; match between Bologna 2-0 Lazio at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

“Dopo la sconfitta in finale contro l'Algeria nell'ultima edizione per noi era importante riscattarci. Una vittoria importante per me ma soprattutto per il mio paese. Il nostro obiettivo del primo giorno era quello di vincere la Coppa e la nostra forza è stato il gruppo. L'accoglienza che ci hanno riservato quando siamo tornati è stata incredibile a ripensarci ho ancora la pelle d'oca”.