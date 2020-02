Mauri: “Gli attaccanti del Bfc possono mettere in difficoltà la difesa laziale”

Anche per Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, la partita di domani nasconde delle insidie per i biancocelesti. L’ex mediano ha parlato a Radiosei, puntando la lente di ingrandimento su Vavro, gli attaccanti del Bologna e su Tomiyasu.

“Onestamente non mi aspettavo un Bologna così – ha ammesso – La squadra si è compattata e gioca un buon calcio ottenendo risultati importanti. Gli attaccanti sono molto forti in ripartenza avendo tecnica e velocità e Vavro potrebbe avere delle difficoltà. Non sarà una scelta facile per Inzaghi, ma dando fiducia allo slovacco avrebbe un giocatore in più per il finale di campionato. La difesa del Bologna? Direi che il migliore è Tomiyasu”.