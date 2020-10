Mattia Pagliuca convocato in Nazionale

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato la convocazione di Mattia Pagliuca in Nazionale Under 19.

Dopo l’ottimo inizio di campionato in cui ha messo a segno due reti, entrambe contro la Fiorentina, per il centravanti della Primavera di Luciano Zauri, si sono aperte le porte della Nazionale U19.

Il c.t. Carmine Nunziata, infatti, ha inserito nei convocati dello stage presso il Centro Sportivo Novarello anche il giovane classe 2002, che dovrà prestare servizio da domenica 4 a sabato 10 ottobre.

In totale, i giocatori chiamati dal tecnico azzurro sono 26 (20 nati nel 2002, 6 nel 2003) e dovranno sfruttare l’occasione per essere richiamati a marzo del prossimo anno, in vista della prima fase di qualificazione agli Europei in Romania programmati a luglio 2021.

Il Bologna ha concluso il comunicato con queste parole: “un grande orgoglio per la nostra società, soprattutto perché Mattia è un prodotto del nostro vivaio. È partito dalla Scuola Calcio, ha sempre giocato con la maglia rossoblù e speriamo, da domenica, possa iniziare un bel percorso anche con quella dell’Italia“.