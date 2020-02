Queste le parole di Mattia Bani ai microfoni di Sky Calcio:

“Brescia mi porta bene. Avevo promesso a Mbaye, dopo il rigore, che la partita l’avremmo portata a casa. Europoa? Noi pensiamo giornata dopo giornata e poi si vedrà. Abbiamo fatto una grande prestazione. Loro non hanno praticamente mai tirato in porta a parte il rigore. In queste cose dobbiamo migliorare”