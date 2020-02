Matteo Marani: “La partita doveva finire in goleada. Il Bologna adesso deve pensare all’Europa”

Questo il commento di Matteo Marani dagli studi di Sky Cacio Live:

“Il Bologna ha vinto in maniera convincente. La partita doveva finire in goleada per le innumerevoli occasioni avute dagli uomini di Mihajlovic. Schouten ha dato ulteriore prova di solidità. Ottimo Orsolini. Bene Mattia Bani al suo quarto gol. Il Bologna a questo punto, vista la classifica, è legittimo che pensi all’Europa. Il Bologna dovrebbe avere addirittura qualche punto in più in classifica, viste le occasioni sprecate sotto porta in alcune partite di questo campionato. Cosa manca al Bologna? Tradurre ancor di più in gol l’ultimo passaggio”