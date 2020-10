Mastel (Bologna Femminile): “Concentrazione e spirito di gruppo per battere la Spal. Mi ispiro a…”

Questa sera il Bologna Femminile affronterà l’Accademia Spal al Bonarelli alle 20:45. L’attaccante rossoblù Gaia Mastel, che finora sta facendo benissimo con 4 reti segnate, ha parlato così della gara di sta sera:

“Le armi giuste per battere la Spal sono le stesse che utilizziamo per tutte le squadre. Concentrazione e spirito di gruppo. Non le abbiamo studiate nei particolari, preferiamo concentrarci su noi stesse e migliorare i meccanismi di squadra. Siamo molto giovani e quindi inesperte, ma dall’altro lato questo ci permette di essere molto unite come gruppo e lo si riesce a capire anche dal modo in cui giochiamo”.