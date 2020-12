Martini: “Vittoria della Virtus importante ieri. Sul girone di Eurocup…”

A Sportoday su Rete 7 il collega Roberto Martini ha espresso la sua opinione sul momento cestistico bolognese:

“Gara importante da vincere, con la vittoria si è qualificata alla Final Eight della Coppa Italia – ha affermato – Non giocherà contro Roma perché è stata espulsa dal campionato e avrà l’ultima contro Trento. Importante la presenza di Belinelli, anche se credo sia assurdo valutarlo perché è stato fermo troppo e deve trovare l’intesa con i compagni. Aspetterei febbraio, ma è l’unico vero giocatore di Eurolega della Virtus. La sua presenza ieri ha consentito di trovare le spaziature, ovvero la capacità dell’attacco di tenere le giuste distanze tra i giocatori. Lui ha questo dono, al contrario di Weems, Teodosic e Markovic. Piano piano sta diventando la squadra di Djordjevic, non lo vorrei mai ad allenare una mia squadra ma è un grande personaggio e selezionatore, è un allenatore che non incide nel sistema di gioco e lascia molto spazio alle individualità. Mi aspetto un altro colpo di mercato nella posizione di quattro, perché Ricci e Alibegovic non sembrano profili giusti in campo europeo”.