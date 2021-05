Martini: “Virtus, sondati Vitucci e De Raffaele. Altrimenti assalto a Scariolo”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato del momento di Virtus e Fortitudo , attese dall'ultimo turno in campionato rispettivamente contro Trento e Trieste , entrambe in programma lunedì:

"La Fortitudo affronterà Trieste lunedì e sarà una partita complicata. Trieste è una squadra atletica e avrà tutte le carte per dare fastidio ai biancoblù. La Virtus invece riceverà Trento per provare a raggiungere il secondo posto, anche se si tratta di un avversario tosto. La Segafredo è debole nei 4, e dovrebbe prendere un americano per i playoff".