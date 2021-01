Martini: “Virtus e Fortitudo, serve vincere. Djordjevic? Piange troppo”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha parlato di basket, presentando le partite del weekend di Virtus e Fortitudo. Si parte dalla Segafredo, ecco le sue parole:

“La Virtus giocherà domani alle 20 in trasferta contro Trento, che è l’unica delle 4 squadre in Eurocup a passare il turno, insieme alle vu nere. E’ una fortmazione attrezzata a livello internazionale, ma è una squadra da battere, la Segafredo è nettamente superiore. Djordjevic piange troppo in conferenza stampa, ci sta elogiare l’avversario ma la Virtus è la seconda società italiana per budget. Mi ricorda Ettore Messina in questo. Ha il dovere di vincere queste partite. Manca Pajola, ma con l’arrivo di Belinelli non può essere una scusante l’assenza di un solo giocatore. Quella di domani sarà l’ultima partita del girone d’andata, ma per la griglia finale della Coppa Italia si dovrà attendere ancora. Trieste e Varese devono recuperare ancora delle partite, è un campionato flagellato dal covid”.