Martini: “Virtus e Fortitudo devono sfruttare questa sosta per lavorare”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha fatto il punto sul basket, nonostante il campionato sia fermo questo weekend per la pausa nazionali. E si parte proprio dall’Italbasket, sconfitta oggi dall’Estonia:

“La sconfitta dell’Italia contro l’Estonia in realtà è valida solo per gli annali. Il movimento cestistico è gestito da incapaci, perchè si stanno disputando partite di qualificazioni per i prossimi Europei a cui gli azzurri sono già qualificati. Queste sono cose che fanno solo male alla pallacanestro, soprattutto per i club. Ci sono alcuni aspetti positivi però, perchè sono presenti tre giocatori di Virtus e Fortitudo: Ricci, Tessitori e Baldasso stanno infatti facendo bene”.