Martini: “Virtus, Brindisi prima del rush finale. Fortitudo? Serve carattere”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Roberto Martini ha fatto il punto sul weekend sportivo di Virtus e Fortitudo, attese rispettivamente dalle gare contro Brindisi e Treviso:

“La Virtus arriva alla partita di Brindisi nel momento migliore, si è consolidata mentalmente grazie all’arrivo di Belinelli. L’ex Spurs ha un grande peso anche all’interno dello spogliatoio. Sarà uno spareggio per il secondo posto, quindi sarà una gara fondamentale. Poi la Segafredo potrà tirare il fiato perchè la settimana dopo non avrà le Coppe, ma sarà attesa dal rush finale tra Eurocup e campionato. Prima della partita contro Badalona i bianconeri affronteranno Pesaro: per quella partita lascerei a casa sia Teodosic che Belinelli, per non rischiare infortuni”.